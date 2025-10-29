  • İSTANBUL
Gündem Arabadan içki şişesi fırlatılmasıyla başlayan kovalamaca 80 bin liralık cezayla bitti
Arabadan içki şişesi fırlatılmasıyla başlayan kovalamaca 80 bin liralık cezayla bitti

Arabadan içki şişesi fırlatılmasıyla başlayan kovalamaca 80 bin liralık cezayla bitti

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde bir araçtan alkol şişesi atıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri M.A. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri hemen aracı takibe alarak şehir içinde nefes kesen bir kovalamaca başlattı. Uzun süren takibin ardından kaçan aracın önü, Ada Mahallesinde takviye ekipler tarafından kesilerek durdurulabildi. Sürücü M.A.'ya, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye atmak ve diğer trafik kurallarını ihlal etmek gibi çeşitli maddelerden toplamda 79 bin 682 TL para cezası kesildi.

