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Aktüel Arabada unutuldu! Küçük çocuktan kötü haber
Aktüel

Arabada unutuldu! Küçük çocuktan kötü haber

Adana'da arabada unutulan 3 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 21:35:00 -
Arabada unutuldu! Küçük çocuktan kötü haber

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi. Küçük çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içerisinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı.

İnceleme yapıldı ve bunun neticesinde çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu belirlendi.

Çocuğun cesedinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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