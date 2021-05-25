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Arabada kanlı infaz

Zonguldak'ta bir şahıs, alacak verecek davası yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu aracı içinde silahla vurarak öldürürken, yanındaki arkadaşını da yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 21:08:00 -
Arabada kanlı infaz

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.K., aralarında alacak verecek davası olan amcaoğlu Sercan K. ve Ferdi G. ile buluştu. Konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., araç içinde bulunan Sercan K. ile Ferdi G’yi silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sercan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferdi G. ise ameliyata alındı.

Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. A.K. ise olay sonrası gözaltına alındı.

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