Araba mezarlığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin yıktığı binaların enkazından çıkarılan araçların götürüldüğü toplama alanları, araba mezarlığını andıran görünümleriyle felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Çekici operatörü Yunus Yılmaz, "Normal kaza kaldırmadık. Bir aracı 4-5 parça halinde bizzat gördüm. İnsanların hatıralarını gördüm. Tespihi, ceketi, seccadesi, Kur'an-ı Kerim'i, arabanın içerisinde kıymetli eşyaları var" dedi.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, Dulkadiroğlu ilçesindeki yediemin otoparkına çekiliyor. Hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği sağlanan parkta kolluk kuvvetlerince yapılan kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor. Araçtan çıkan değerli eşyalar, emniyet görevlilerince muhafaza ediliyor. Bazı araçların üzerinde ise moloz parçalarının olması dikkat çekiyor.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Yunus Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde zarar gören yaklaşık bin 300 aracın yediemin otoparkına çekildiğini söyledi.



"İnsanların hatıralarını gördüm"

Bazı araçların 4-5 parça halinde otoparka getirildiğini anlatan Yılmaz, "Deprem bölgesinde çok şeyler gördüm, çok acı anlar yaşadım. Normal kaza kaldırmadık. Bir aracı 4-5 parça halinde bizzat gördüm. İnsanların hatıralarını gördüm. Tespihi, ceketi, seccadesi, Kur'an-ı Kerim'i, arabanın içerisinde kıymetli eşyaları var. Bunlara dokunmadan olduğu gibi muhafaza altına aldık. Burası 24 saat emniyet tarafından korunuyor" dedi.



"Bin 300 küsur tane araç kayıtlarımızda"

Yılmaz, şuana kadar 500 tane aracın otoparktan çıkışının yapıldığını belirterek, "Araçların çıkışlarını da yine emniyet tescilden sağlıyorlar. Tescil belgeli evrak getirerek. Emniyet güçlerine de teşekkür ediyorum. İnsanların mallarını korudu. Yağma falan herhangi bir şey olmadı. Bin 300 küsur tane araç kayıtlarımızda şuanda, 500 tanesinin de çıkışı verildi tescil belgeli. Şaselerinden ve plakalarından tespit edilerek evraklarını getirip yine bekçiler tarafından teslim ediliyor" diye konuştu.