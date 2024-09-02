  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk İHA'sı cumhurbaşkanlarının enkazını bulmuştu! İşte bu İran Türk İHA'sını vurdu

Türkiye'nin dev gelir kaynağı: 92 milyar dolarlık satış!

Yeni radar sistemi tanıtıldı! Verileri İHA’dan savaş uçağına iletiyor

Bankalar promosyonu tam 2 katına çıkardı! Emeklilerin yüzü gülecek

Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

Selçuk Bayraktar'ı ilk defa böyle göreceksiniz! O anları herkesi şaşırttı

Ankara bu kez turnayı gözünden vurdu! Türkiye'ye milyarlarca metreküp doğalgaz gönderecekler

Cübbeli Ahmet Hoca ile İhsan Şenocak arasında neler oluyor? Serdar Arseven'den bomba yazı geldi

Türkiye'nin ünlü ayçiçek yağı fabrikası satıldı! Stoklarındaki yağ miktarı gündeme oturdu

Petrol fiyatlarında şok hareket! Pompaya ne kadar yansıyacak?
Yerel Araba için arkadaşını öldürdü!
Yerel

Araba için arkadaşını öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 16:51:00 -
Araba için arkadaşını öldürdü!

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşından kiralık otomobilini isteyen Mehmet A., arkadaşı Caner Çiçek’i tabanca ile vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Erikli sahilinde bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Caner Çiçek ve Mehmet A, gece saat 02.00 sıralarında kaldıkları pansiyona geçti. Caner Çiçek pansiyona geldiklerinde arkadaşı Mehmet A.’dan kiralık olduğu öğrenilen otomobilini istedi. Çiçek, arkadaşı Mehmet A.’dan olumsuz cevap alınca kiralık otomobile zarar vermeye başladı.

Bunun üzerine arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet A. yanındaki tabanca ile Caner Çiçek’i göğsünden ve başından vurdu.

Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek’in cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Edirne’deki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, Mehmet A.’yı yakalamak için araştırma başlattı.

Bursa'da kan donduran cinayet: Ailesini katletti!
Bursa'da kan donduran cinayet: Ailesini katletti!

Biyografi

Bursa'da kan donduran cinayet: Ailesini katletti!

Cinayet anbean kamerada! Husumet kanlı bitti
Cinayet anbean kamerada! Husumet kanlı bitti

Yerel

Cinayet anbean kamerada! Husumet kanlı bitti

İzmir'de gasp ve cinayet: 2 ölü
İzmir'de gasp ve cinayet: 2 ölü

Yaşam

İzmir'de gasp ve cinayet: 2 ölü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23