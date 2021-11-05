Ara tatilde öğretmenlere seminer var mı?
Ara tatil seminerler online mı olacak? Milyonlarca öğrenci 15-19 Kasım tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğretmenler ise seminerlerin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ara tatilde seminerler nasıl yapılacak? Ara tatilde seminerler online mı olacak?
Ara tatile kısa bir süre kala öğretmenler kendileri için seminerlerin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ara tatil seminerleri uzaktan mı yapılacak?
Ara tatilde öğretmenlere seminer var mı?
15 Kasım Pazartesi günü ara tatil başlayacak. 19 Kasım Cuma günü ara tatil sona erse de hafta sonunun ardından okullar 22 Kasım Pazartesi günü açılacak. Seminerlere ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak” dedi.
Öğretmenler 15-22 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.