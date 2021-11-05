  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ara tatilde öğretmenler izinli mi sayılacak? Öğretmenler mesleki eğitimlerini nasıl yapacak?
Eğitim

Ara tatilde öğretmenler izinli mi sayılacak? Öğretmenler mesleki eğitimlerini nasıl yapacak?

Öğretmenler ara tatilde izinli mi olacak? soruları ilk dönem ara tatilin yaklaşmasıyla brilikte öğretmenler tarafından merak ediliyordu. Geen son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin ara tatil döneminde izinli olup olmayacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Peki öğretmenler ara tatillerde izinli mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:00:00 - 2021-11-05 10:04:50
Ara tatilde öğretmenler izinli mi sayılacak? Öğretmenler mesleki eğitimlerini nasıl yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamasında öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz çok gayret gösterdi onlar da dinlenmiş olacaklar" dedi.

Ara tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim takviine göre, birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 yaz tatili ne zaman?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Ünlü şirketten ezber bozan tahmin geldi: 6 ay içinde...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Ünlü şirketten ezber bozan tahmin geldi: 6 ay içinde...

Weiss Ratings isimli şirket tarafından altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin ezber bozan bir tahmin geldi.
Hükümetten asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Hükümetten asgari ücret açıklaması

Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan bi..
Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi
Gündem

Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen HDP'li Garo Paylan'a verdiği cevapla adeta şamar oğl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay