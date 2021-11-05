Ara tatilde öğretmenler izinli mi sayılacak? Öğretmenler mesleki eğitimlerini nasıl yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamasında öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz çok gayret gösterdi onlar da dinlenmiş olacaklar" dedi.

Ara tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim takviine göre, birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 yaz tatili ne zaman?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.