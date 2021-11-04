2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kasım ayıyla birlikte ise ara tatilin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Peki, okullar bu hafta mı tatil olacak?

Ara tatil ne zaman olacak? Okullar bu hafta mı tatil olacak?

Her sene yarıyıl tatilinin yanı sıra öğrencilere kasım ve nisan aylarında iki ara tatil veriliyor. Kasım ayıyla birlikte ara tatilin ne gün başlayacağı da merak konusu oldu. 1. Ara tatil yani kasım ayı tatili 15 Kasım Pazartesi başlayıp 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birleştiğinde kasım ayı tatili 9 gün olacak ve öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2021'de yapılacak. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran 2022'de karnelerini alacak.

CNN Türk’te konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, destekleme kurslarına ilişkin müjde verdi. Bakan Özer, “İlave destek programları geliştirdik İlkokuldan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimizin önceki kayıpları ile ilgili bir tekrar yapıldı tüm sınıf seviyelerinde tüm dersler ile ilgili. Daha sonra bizim akşamları destekleme uygulamamız var. 8 ve 12. sınıfların destekleme uygulamasını devreye aldık. Daha sonra 7 ve 11’i devreye soktuk. Geçen hafta kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Önümüzdeki hafta 15-19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tarih vereceğiz. Hem birinci dönemde birer hafta ara tatiller var. Burada müjde şu, tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar içinde destekleme kurslarını açacağız” diye konuştu.