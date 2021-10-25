Ara tatil ne zaman olacak? 2021 ara tatil tarihleri! ilk ara tatil ne zaman 2021 2022

Birinci ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim takvimi hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Uzun bir aradan sonra okullar yüz yüze eğitime 6 Eylül’de başladı. Ara tatil tarihinin yaklaşıyor olması nedeniyle ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? soruları da araştırılan konular arasına girdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ara tatil tarihleri açıklandı. Buna göre 2021 ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB çalışma takvimi 2021 2022 tatil tarihleri.

İlk ara tatil ne zaman?

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak 19 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatilini 15-190 Kasım arasında yapacak olan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yapacaklar. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak olan yarıyıl tatili 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci ara tatil ne zaman?

2021 2022 eğitim öğretimin ikinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak. 17 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek. Okullar ise 17 Haziran’da kapanacak.