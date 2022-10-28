Kasım ayına kısa bir süre kala öğrenciler ara tatile ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün sürecek?

2020-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından 21 Kasım'da ders başı yapmış olacak. Bu yıl yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Meslek liselerinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ekim ayı olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Mesleki eğitime ölü muamelesi yapılıyordu. Özellikle 28 Şubat sürecinden sonra kat sayı uygulamasının 2012’de kaldırılmasına rağmen istenilen performansı sergileme noktasında gerçekten problemler vardı. Akademik olarak başarılı öğrencilerin, meslek liselerini seçmeleri, mesleki eğitimdeki üretim kapasitesinin artması, mesleki eğitimdeki Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaşması, fikri mülkiyetle ilgili inovatif yaklaşımlarla ilgili, İSO’yla birlikte yapmış olduğumuz Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi bunların bir örneği. Artık meslek liselerinde patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili ve ticarileşmesiyle ilgili hamlelerin olduğu bir dönem yaşandı" dedi.