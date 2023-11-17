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Gündem “Ara, bul, yok et!” MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz
Gündem

“Ara, bul, yok et!” MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz

Yeniakit Publisher
2023-11-17 09:37:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

 

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