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Ar-Ge ve tasarım merkezlerine cazip vergi teşvikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında şirketlerin yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir ve kurum vergilerinden istisna tutuluyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:42
Ar-Ge ve tasarım merkezlerine cazip vergi teşvikleri

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet yürüten şirketler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki firmalar, çeşitli vergi teşviklerinden faydalanabiliyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında şirketlerin yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir ve kurum vergilerinden istisna tutuluyor. Buralarda çalışan araştırmacıların, yazılımcıların ve Ar-Ge elemanlarının görevleriyle ilgili ücretleri de her türlü vergiden muaf oluyor.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında ise Ar-Ge yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu olabiliyor. Personelin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 95 ila 80’i tahakkuk eden vergiden indiriliyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden muaf tutuluyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:42
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