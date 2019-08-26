Ar-Ge ve tasarım merkezlerine cazip vergi teşvikleri

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet yürüten şirketler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki firmalar, çeşitli vergi teşviklerinden faydalanabiliyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında şirketlerin yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir ve kurum vergilerinden istisna tutuluyor. Buralarda çalışan araştırmacıların, yazılımcıların ve Ar-Ge elemanlarının görevleriyle ilgili ücretleri de her türlü vergiden muaf oluyor.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında ise Ar-Ge yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu olabiliyor. Personelin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 95 ila 80’i tahakkuk eden vergiden indiriliyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden muaf tutuluyor.