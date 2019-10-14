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Ar-Ge için OSTİM Teknik-Kardemir imzası

Üniversite-sanayi iş birliğinde bir adım daha... OSTİM Teknik Üniversitesi ile Kardemir AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:02
Ar-Ge için OSTİM Teknik-Kardemir imzası

OSTİM Teknik Üniversitesi ile Kardemir AŞ arasında, ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve proje çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzalandı. Ar-Ge ve proje çalışmaları, öğretim süreci entegrasyonu ile işletme uygulamaları ve girişimcilik proje dersi ana başlıklarındaki protokole, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ile Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan imza attı. Soykan, sanayinin içindeki bir üniversite ile ilk defa iş birliği yaptıklarını belirterek, “Karabük Üniversitesi ve ODTÜ ile iş birliklerini başlatmıştık. Yeni ürün geliştirmeden ithal ikamesi çeliklerin Türkiye’de üretilmesine, Ar-Ge projeleri yapılmasından teknopark hizmetlerinden yararlanılmasına, üniversitenin aklından sanayiye geçen yola aracılık etmekten memnuniyet duyacağız” dedi. Prof. Dr. Murat Yülek de, iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Ar-Ge başta olmak üzere pek çok konuda başarılı çalışmalar ortaya koymayı diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:02
  1. Karabük
  2. OSTİM Teknik Üniversitesi
  3. Kardemir AŞ
  4. Ar-Ge
  5. ürün geliştirme
  6. eğitim ve proje çalışmaları
  7. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek
  8. Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan
  9. Prof. Dr. Murat Yülek

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