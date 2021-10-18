Ar-Ge çalışanı stopaj teşvikinde iyileştirme

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevli personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölgeler ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın 31 Aralık 2022’ye kadar yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırıldı.