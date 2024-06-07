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Teknoloji Apple'ın iPhone 15 Pro Max'lere kaç yıl güncelleme sunacağı belli oldu
Teknoloji

Apple'ın iPhone 15 Pro Max'lere kaç yıl güncelleme sunacağı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-07 10:57:00 -
Apple'ın iPhone 15 Pro Max'lere kaç yıl güncelleme sunacağı belli oldu

İngiltere'deki yeni yasal gereklilik sayesinde iPhone'ların kaç yıl destekleneceği resmî olarak ortaya çıktı. Apple, iPhone 15 serisinden başlayarak en az beş yıl güvenlik güncellemesi sunacak.

Apple, iPhone’ları güvenlik ve yazılım güncellemeleriyle ne kadar süre destekleyeceğine ilişkin bir taahhütte hiç bulunmadı. İngiltere’deki yeni yasal gereklilik sayesinde bu durum değişti. Apple’ın güncelleme sözü şaşırtıcı bir şekilde Samsung ve Google gibi rakiplerinin taahhüt ettiklerinden daha az ancak hepsi bu değil.

Herkese açık yayınlanan belgeye göre, Apple, iPhone 15 modellerini piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren en az beş yıl süresince destekleyeceğinin sözünü veriyor. Ancak bu süre güvenlik güncellemelerini kapsıyor. iPhone 15, en az beş yıl güvenlik güncellemesi alacak ancak bu süre kullanıcının cihazı satın aldığı tarihten itibaren değil, cihazın çıkış yaptığı Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlıyor.

Apple'ın takdirine bağlı olarak çok eski iPhone modelleri bile son iOS sürümünü tam anlamıyla alamasa da hâlâ güvenlik güncellemeleri alıyor. Örneğin; Mart ayında iPhone 6s için iOS 15.8.2 yayınlandı ki bu cihaz dokuz yaşında.

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