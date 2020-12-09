Apple’ın ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Max duyuruldu!

Apple’ın ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Max, çok yüksek kaliteli ses, Adaptif EQ, Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses özellikleriyle beraber geliyor. AirPods Max; özel akustik tasarım, H1 çip ve gelişmiş yazılımlarla bilişimsel ses özelliğine güç vererek Adaptif EQ, Aktif Gürültü Engelleme, Şeffaf mod ve uzamsal ses olanağı sunan üstün bir dinleme deneyimi yaratıyor.

AirPods Max özellikleri

AirPods Max’te derin baslar, hassas orta aralıklar ve net yüksek frekans genişletme sağlayan Apple tasarımı 40 mm dinamik sürücü bulunuyor. İkili neodimyum halka mıknatıslı motor, maksimum ses düzeyinde bile AirPods Max’in duyulabilir ses aralığının bozulmamasını sağlıyor.

Pil tarafında da iddialı olan kulaklık, Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses özellikleri aktifken 20 saate kadar dinleme ve konuşma süresi sunuyor. Kulaklık kullanılmadığı zamanlarda ultra düşük güç moduna geçmesini sağlayan Smart Case ile birlikte geliyor.

Apple Watch modellerinde gördüğümüz Digital Crown, AirPods Max‘te de karşımıza çıkıyor. Kulaklıkta yer alan Digital Crown ile ses yükseltme, şarkılar arası geçiş, arama yanıtlama ve Siri’yi çalıştırma işlevleri yapılabiliyor.

Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip kulaklık, kutusundan Lightning’den Type-C’ye şarj kablosu ve Smart Case ile çıkıyor.

Uzay grisi, gümüş rengi, gök mavisi, yeşil ve pembe olmak üzere beş harika renk seçeneğiyle gelen AirPods Max, bugünden itibaren sipariş edilebiliyor. AirPods Max 15 Aralık Salı gününden itibaren satışta olacak. AirPods Max Türkiye fiyatı 5.699 TL olarak açıklandı.