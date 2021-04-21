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Teknoloji Apple'dan tutkunlarına kötü haber
Teknoloji

Apple'dan tutkunlarına kötü haber

Dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tüm dünyaya tanıtan Amerikalı teknoloji devi Apple, ürünlerine zam yaptı. Söz konusu fiyat artışı Türkiye'de de geçerli olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 14:41:00 -

ABD merkezli teknoloji devi Apple 'Spring Loaded' etkinliği kapsamında dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tanıttı. Şirketin lansman sonrası eski ürünlerine zam yapma kararı dikkat çekti.

Zam Türkiye'de de geçerli olacak

Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti.

İşte zam sonrası yeni fiyatlar:

iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL

iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL

iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL

iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL

iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL

iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL

iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL

iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL

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