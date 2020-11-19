Apple'a rekor ceza!

Teknoloji devi Apple, 2017 yılında açılan bir soruşturma sonucu 113 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Ayrıca şirket, bundan sonra daha şeffaf olacağına dair yasal taahhüt verdi.

Apple, 'batterygate' isimli uygulamasının iPhone'ları yavaşlatması nedeniyle kullanıcıların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı. Olayla ilgili başlatılan ve 3 yıl süren soruşturma, dün itibarıyla sonuçlandı.

Arizona Başsavcısı Mark Brnovich tarafından yapılan açıklamada, özellikle teknolojik ürünler üzerine çalışan şirketlerin ürünleri ile ilgili tüm gerçekleri kullanıcılarına açıklamaları gerektiği belirtildi.

Apple, geçtiğimiz Mart ayında da benzer bir konuyla gündeme gelmiş ve aleyhine açılan bir dava sonucu 500 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.