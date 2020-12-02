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Teknoloji Apple'a iPhone davası! Telefonlara kasıtlı olarak bakın ne yapıyormuş
Teknoloji

Apple'a iPhone davası! Telefonlara kasıtlı olarak bakın ne yapıyormuş

Avrupa'da bir tüketici derneği Euroconsumer, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle İspanya ve Belçika'da dava açtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:31:00 -
Apple'a iPhone davası! Telefonlara kasıtlı olarak bakın ne yapıyormuş

Avrupa'da bir tüketici derneği Euroconsumer, ABD teknoloji şirketi Apple'a kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle dava açtı.

Yapılan açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modelleri dava kapsamında

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

Ne kadar tazminat talep ediliyor?

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

Kasıtlı olarak yavaşlatıyor

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple kendisini böyle savunuyor

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

 

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