Apple'a bir şok da Türkiye'den! TBMM'ye soru önergesi verildi

Apple hakkında eski model iPhone'ları yavaşlattığı gerekçesiyle TBMM'de soru önergesi verildi.

Özellikle Fransa, İtalya ve anavatanı ABD'de birçok dava ve ceza ile karşı karşıya kalan Apple hakkında bir araştırma da Türkiye'de açılabilir. Meclis'e verilen bir önergede Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlatıp yavaşlatmadığının araştırılması istendi.

Edinilen bilgilere göre, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 58 milyon akıllı telefon kullanıcısı olan Türkiye'nin, son 10 yılda toplam 143 milyon adet cep telefonu ithal ettiğini hatırlatarak Apple'ın kasasına 24 milyar dolar gittiğini aktardı.

Yılmazkaya, Apple'nın eski model telefonlarını bilerek yavaşlatıldığını söyleyerek "Fransa, İtalya, İsrail ve ABD'nin birçok eyaletinde Apple'a bu konuda davalar açıldı. Eski model telefonların yavaşlatılıp, kullanıcıların yeni telefon almaya yönlendirildiği ortaya çıkarsa, bu konu büyük bir dolandırıcılık davasına dönüşebilir" dedi ve konuyu Meclis'in gündemine taşıdı.

Yılmazkaya, TBMM'ye sunduğu önergesinde şunları kaydetti: "Fransa'da ihlal yaptığı belirlenen şirketler, yıllık gelirinin yüzde 5'i kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu, Apple'ın ödemeyi zorunlu kılacağı 11.5 milyar dolar ceza anlamına geliyor. Türkiye'de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının, bu yolla yeni telefon almaya yönlendirilmesi de Apple'a büyük davalar açılmasına neden olabilir. Samsung'un aynı nedenle 5 milyon Euro cezaya çarptırıldığı İtalya'da adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiği belirtilmekte, cezanın sebebi olarak da ‘telefonda ciddi aksamalar ve bariz yavaşlamalar yaşanması sonucu kullanıcıların, yeni cihaz almaya yönlendirmesi' gösterilmiştir. Apple'ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı yönündeki beyanları bile, Türkiye'deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir."

Sonuç çıkar mı?

Yurtdışındaki örneklere baktığımızda genelde bu tarz araştırma ve sonucunda verilen cezaların Türkiye'de de benzeri bulunan Rekabet Kurumu tarafından verildiği görülüyor. Meclis'te bu tarz bir konuda ceza çıkması şimdilik pek mümkün görünmüyor. Ancak farklı mahkeme ya da kurumların bu tarz yetki ve ceza verme yetkilerinin bulunduğu da hatırlatalım. Geçmişte Rekabet Kurumu Google'a da 93 milyon TL ceza vermişti.