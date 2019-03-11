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Apple'a bir şok da Türkiye'den! TBMM'ye soru önergesi verildi

Modası geçen iPhone'ları yavaşlatmasıyla tüm dünyada tepki çeken teknoloji devi Apple hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:22
Apple'a bir şok da Türkiye'den! TBMM'ye soru önergesi verildi

Apple hakkında eski model iPhone'ları yavaşlattığı gerekçesiyle TBMM'de soru önergesi verildi.

Özellikle Fransa, İtalya ve anavatanı ABD'de birçok dava ve ceza ile karşı karşıya kalan Apple hakkında bir araştırma da Türkiye'de açılabilir. Meclis'e verilen bir önergede Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlatıp yavaşlatmadığının araştırılması istendi.

Edinilen bilgilere göre, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 58 milyon akıllı telefon kullanıcısı olan Türkiye'nin, son 10 yılda toplam 143 milyon adet cep telefonu ithal ettiğini hatırlatarak Apple'ın kasasına 24 milyar dolar gittiğini aktardı.

Yılmazkaya, Apple'nın eski model telefonlarını bilerek yavaşlatıldığını söyleyerek "Fransa, İtalya, İsrail ve ABD'nin birçok eyaletinde Apple'a bu konuda davalar açıldı. Eski model telefonların yavaşlatılıp, kullanıcıların yeni telefon almaya yönlendirildiği ortaya çıkarsa, bu konu büyük bir dolandırıcılık davasına dönüşebilir" dedi ve konuyu Meclis'in gündemine taşıdı.

Yılmazkaya, TBMM'ye sunduğu önergesinde şunları kaydetti: "Fransa'da ihlal yaptığı belirlenen şirketler, yıllık gelirinin yüzde 5'i kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu, Apple'ın ödemeyi zorunlu kılacağı 11.5 milyar dolar ceza anlamına geliyor. Türkiye'de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının, bu yolla yeni telefon almaya yönlendirilmesi de Apple'a büyük davalar açılmasına neden olabilir. Samsung'un aynı nedenle 5 milyon Euro cezaya çarptırıldığı İtalya'da adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiği belirtilmekte, cezanın sebebi olarak da ‘telefonda ciddi aksamalar ve bariz yavaşlamalar yaşanması sonucu kullanıcıların, yeni cihaz almaya yönlendirmesi' gösterilmiştir. Apple'ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı yönündeki beyanları bile, Türkiye'deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir."

Sonuç çıkar mı?

Yurtdışındaki örneklere baktığımızda genelde bu tarz araştırma ve sonucunda verilen cezaların Türkiye'de de benzeri bulunan Rekabet Kurumu tarafından verildiği görülüyor. Meclis'te bu tarz bir konuda ceza çıkması şimdilik pek mümkün görünmüyor. Ancak farklı mahkeme ya da kurumların bu tarz yetki ve ceza verme yetkilerinin bulunduğu da hatırlatalım. Geçmişte Rekabet Kurumu Google'a da 93 milyon TL ceza vermişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:22
  1. Samsun
  2. Gaziantep
  3. Apple
  4. iOS
  5. iPhone
  6. Teknoloji
  7. TBMM
  8. Soru önergesi
  9. Akıllı telefon

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 16 dk önce
    Nihayet birisi çıkıp doğru bir olayı meclise sunmuş helal olsun apple batacak 10 bin liraya telefon alan ve alacak vatandaşlara önemle duyurulur iphonun var hava at cebinde 1 liran olmasın appleye ver senin paran applenin kasasında dursun yahu adam kendi çocuklarına bile telefon göstermezken insanoğlunu anlamak mümkün deil verin verin apple kazansın abd kazansın sizde aş almaya paranız kalmasın
  • MertMert23 dk önce
    Bu kadar olayın içinde bunun meclise taşınması büyük başarı gerçekten teşekkür ederiz.

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