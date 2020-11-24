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Teknoloji Apple yetkilisine şok suçlama
Teknoloji

Apple yetkilisine şok suçlama

Teknoloji devi Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer, rüşvet suçlamasıyla gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:11:00 -
Apple yetkilisine şok suçlama

Teknoloji devi Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer, şok bir suçlamayla gündeme geldi. Moyer, silah taşıma ruhsatı alabilmek için 70 bin dolar değerinde iPad'i rüşvet vermekle suçlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'nin Kalifornia eyaletine bağlı Santa Clara İlçe Bölge Savcısı Jeff Rosen, County Şerifi Rick Sung ve Şerif Yüzbaşı James Jenson'un da rüşvet istemekle suçlandığını belirtti.

Rosen, "Bunu bedel olarak görün. Yasadışı ve halkın ceza adaleti sistemine olan güvenini derinden sarsar. Bir kolluk kuvvetinin yüksek rütbeli üyeleri bir rüşvet planının merkezinde olduğunda, bu tüm kolluk kuvvetlerinin rozetini, şerefini ve itibarını trajik bir şekilde lekeledi" ifadelerini kullandı.

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