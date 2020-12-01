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Teknoloji Apple Watch serisinin tasarımı yenileniyor
Teknoloji

Apple Watch serisinin tasarımı yenileniyor

Dünyaca ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın gelecek yıldan itibaren Watch serisinin tasarımını tamamen yenileyeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:09:00 -
Apple Watch serisinin tasarımı yenileniyor

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği Time Flies etkinliğinde Yeni Apple Watch Series 6'nın tanıtımını gerçekleştirmişti. Ancak Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 5'e benzeyen tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Apple, şimdi de yeni nesil Watch serisinin tasarımında büyük değişiklikler yapacağı iddiasıyla gündeme geldi.

Apple ürünleri ile ilgili analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, 2021 yılında tanıtılması beklenen Watch 7 serisinin tasarımında büyük değişiklikler olacağını öne sürdü.

Yeni nesil Apple Watch 7 serisinin tanıtım tarihi henüz belli olmadı. Ancak yeni nesil akıllı saat serisinin Eylül 2021 veya Ekim 2021'de gerçekleştirilecek etkinlikte yeni tasarımıyla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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