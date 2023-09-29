Apple Vision Pro yönetiminden flaş açıklama! Ucuz modeller için Pro'dan iki kötü haber birden geldi

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın piyasanın beklediği kadar Vision Pro üretemeyeceğini söylüyor. Buna ek olarak şirket, 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan düşük fiyatlı giriş modelini de iptal edebilir.

Bir blog yazısında analist, bazı bileşen tedarikçilerinin maksimum üretim kapasitesi tahminlerine dayanarak, Vision Pro'nun 2024'teki sevkiyatlarının en fazla 400.00 - 600.00 adet olacağını ve bunun da 1 milyon adetten fazla olan piyasa beklentisinden daha az olduğunu söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğini söylese de cihaz ABD'de bile zor bulunacak gibi görünüyor. Bu da Vision Pro'nun başlangıçta pek çok ülkede piyasaya sürülmemesi ile sonuçlanabilir.

Ucuz Vision Pro iptal edilmiş olabilir!

Kuo, Apple'ın 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen daha ucuz Vision Pro versiyon planını iptal etmiş olabileceğine de inanıyor. Kuo şu uyarıda bulunuyor "Apple Vision Pro'nun fiyatını önemli ölçüde düşürmediği sürece, 2025'ten itibaren Vision Pro satışlarında beklenen önemli artış gerçekleşmeyebilir."

Bununla birlikte, ikinci nesil Apple Vision Pro en geç 2027'nin ilk yarısında seri üretime girebilir ve bu da önümüzdeki yıl Vision Pro için herhangi bir donanım güncellemesi olmayabileceğini gösteriyor.

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