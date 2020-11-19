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Teknoloji Apple ve Google 6G için harekete geçti
Teknoloji

Apple ve Google 6G için harekete geçti

Teknoloji devleri Apple ve Google, yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-19 03:45:00 -
Apple ve Google 6G için harekete geçti

ABD merkezli teknoloji devleri Apple ve Google, yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi için harekete geçti. Her iki şirket, 6G üzerine çalışmalar yürüten Next G Alliance isimli bir gruba katıldı.

Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITER ve VMware gibi markaların da üye olduğu grup, geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ancak toplantıya ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Olası 6G teknolojisinin, 5G'den en az 100 kat daha hızlı olması bekleniyor.

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