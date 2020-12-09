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Teknoloji Apple uygulamaları aile içinde ücretsiz olarak paylaşılabilecek
Teknoloji

Apple uygulamaları aile içinde ücretsiz olarak paylaşılabilecek

Teknoloji devi Apple, uygulamaları aile içinde ücretsiz olarak paylaşılabilir hale getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:12:00 -
Apple uygulamaları aile içinde ücretsiz olarak paylaşılabilecek

Cupertino merkezli teknoloji üreticisi Apple, geçtiğimiz günlerde uygulama içi satın alımların artık 'aile paylaşımı' işlevini destekleyeceğini açıklamıştı. Şirket, şimdi de geliştiricilerin otomatik yenilenebilir abonelikler ve tüketilebilir olmayan uygulama içi satın alımlar için aile paylaşım işlevini etkinleştirebileceğini açıkladı.

Yeni özellik, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri diğer aile üyeleriyle paylaşmasına imkan sunacak.

Ayrıca şirket, geliştiricilerin aile aboneliklerinin performansını anlamalarına yardımcı olmak için 'Satışlar ve Eğilimler' raporunu güncelleyecek.

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