Apple uygulamaları aile içinde ücretsiz olarak paylaşılabilecek
Teknoloji devi Apple, uygulamaları aile içinde ücretsiz olarak paylaşılabilir hale getiriyor.
Cupertino merkezli teknoloji üreticisi Apple, geçtiğimiz günlerde uygulama içi satın alımların artık 'aile paylaşımı' işlevini destekleyeceğini açıklamıştı. Şirket, şimdi de geliştiricilerin otomatik yenilenebilir abonelikler ve tüketilebilir olmayan uygulama içi satın alımlar için aile paylaşım işlevini etkinleştirebileceğini açıkladı.
Yeni özellik, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri diğer aile üyeleriyle paylaşmasına imkan sunacak.
Ayrıca şirket, geliştiricilerin aile aboneliklerinin performansını anlamalarına yardımcı olmak için 'Satışlar ve Eğilimler' raporunu güncelleyecek.