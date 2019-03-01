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Apple Türkiye indirim yaptı! İşte güncel fiyatlar...

Apple, servis ücretlerinde indirime gitti. Türkiye servis fiyatları için yeni indirim listesi açıklaya Apple, 100 TL ile 700 TL arasında bir indirim uyguladı.

01 Mart 2019 Cuma 18:57
Apple Türkiye indirim yaptı! İşte güncel fiyatlar...

Apple, servis ücretlerinde indirime gitti. Geçtiğimiz ay Apple’ın CEO’su Tim Cook, kur farkı neticesinde Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok ülkede fiyatların yeniden güncellenmesi gerektiğini duyurmuştu.Apple

Türkiye için indirimli servis fiyatlarını açıkladı!

Tim Cook’un yaptığı açıklama sonrası merakla beklenen indirimin ilk ayağı sonunda geldi. Türkiye’deki servis fiyatları ile sürece başlayan Apple, 700 TL’ye kadar indirim uyguladı. iPhone 7 modeli ve daha üstü kullanıcılar için uygulanan indirimin en düşüğü 100 TL olarak görünüyor.

iPhone SE, 5s, 5c, 6, 6 Plus modellerinin “Diğer Hasar” kapsamına giren onarım ücretlerinde ise bir değişim yapılmadı.

İşte iPhone 7 ve üzeri için garanti dışı cihazlara uygulanacak servis ücretlerindeki indirim listesi:

iPhone XS Max: 6.499 TL yerine 5.799 TL / 700 TL indirim
iPhone XS ve X: 5.699 TL yerine 5.299 TL / 400 TL indirim
iPhone 8 Plus ve XR: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim
iPhone 8: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim
iPhone 7 Plus: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim
iPhone 7: 3.099 TL yerine 2.999 TL / 100 TL indirim

Apple’ın tüm cihazlarında indirim yolda!

ABD’li teknoloji devi Apple’ın tüm cihazlarında indirim yapması bekleniyor. Yeni iPhone XR, XS ve XS Max gibi cihazları ile fiyatları adeta gök yüzüne çıkaran Apple, yeni sezonda satış rakamları ile büyük hüsrana uğradı. Hatta Apple’ın yeni cihazlarının yüksek fiyatları nedeni ile kullanıcıların eski cihazlara yönelmesi Apple indirim kararı almasında en etkili nedenler arasında yerini alıyor

Buna ek olarak Apple’ın en büyük rakiplerinden bir olan Güney Koreli Teknoloji devi Samsung’un yeni tanıtımını yaptığı Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus’ın sırası ile açıklanan 5499, 6599 ve 7499 TL’lik satış fiyatları da Apple’ın indirim kararı almasındaki bir diğer büyük aktör olarak karşımıza çıkıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:57
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