Apple sözünü tuttu! Iphone 16'da büyük yenilik

iPhone 16 Pro daha büyük pil ve ince MagSafe modülü ile geliyor

Son sızıntılara göre, Apple iPhone 16 Pro’da daha büyük bir pil kullanacak. Bunun için MagSafe modülünü daha ince hale getiriyorlar, böylece batarya için daha fazla alan yaratılıyor. Leaker Kosutami, MagSafe modülünün inceltilmesinin, metal kasalı batarya modülüne daha fazla yer açmak için yapıldığını belirtti. Yeni batarya boyutu, pil ömrünü ciddi şekilde artırabilir.

Ayrıca Apple, mevcut iPhone modellerinde yaşanan ısınma sorunlarını çözmek için grafen termal sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yeni sistem, cihazın daha serin kalmasını sağlayacak ve pil ömrünü uzatacak. Ayrıca, A18 Pro çipi de ikinci nesil 3nm üretim süreciyle gelecek, bu da daha iyi ısı yönetimi demek. Yani, yoğun kullanımda bile telefonunuzun aşırı ısınma sorunu olmayacak.

Yeni sızıntılara göre, iPhone 16 serisinin pil kapasiteleri şu şekilde olacak:

iPhone 16: 3,561mAh

iPhone 16 Plus: 4,006mAh

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iPhone 16 Pro: 3,355mAh

iPhone 16 Pro Max: 4,676mAh

Özellikle iPhone 16 Pro Max’in pil kapasitesindeki artış dikkat çekici. iPhone 15 Pro Max’in 4,422mAh olan pil kapasitesine kıyasla, iPhone 16 Pro Max’te bu kapasite 4,676mAh’e çıkacak. Bu da haliyle, telefonunuzu daha uzun süre kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

(Kaynak:shiftdelete.net)