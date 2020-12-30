Apple şokta! O davayı kaybetti

Startup’ın bu geliştirmesini yargıya taşıyan Apple, telif haklarının ihlal edildiğini iddia etti. Ancak yerel yargıç Apple’ı haksız bularak Corellium’um geliştirdiği sistemin telif haklarını ihlal etmediğine hükmetti. Bu da kullanıcılara sanal ortamda iOS üzerinde çalışma imkanı verecek.

Apple telif davası için haksız bulundu

Birçok kez Apple’ın mahkemeye taşıdığı olayın varlığı biliniyor. Ancak şimdi yaşanan gelişme startup firmasını ve geliştiricileri memnun edecek. Her ne kadar Apple, Corellium tarafından hackerlara avantaj sağlanacağını savunsa da güvenlik araştırmaları için onay çıktı. Apple, startup’ın geliştirdiği sistem kullanılarak iPhone’lar üzerinde zafiyetler keşfedileceği ve bu zafiyetlerin hackerlar tarafından kullanılabileceğini belirtti.

Bu iddia ise yargıç tarafından “samimiyetsiz değilse bile şaşırtıcı” olarak yorumlandı. Apple telif davası için verilen kararın gerekçesinde Corellium’un adil kullanım sağladığı, böylelikle Apple’ın güvenlik girişimine karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir talebinin reddedildiği aktarıldı.

Firmanın geliştirdiği sistem sayesinde bilgisayarlar üzerinde iOS işletim sistemi sanallaştırılması yapılabiliyor. Bu da işletim sistemi üzerinde zafiyetler (güvenlik açıkları) için yapılan çalışmayı kolaylaştırıyor. Sanallaştırma ise basit olarak, bir işletim sistemi veya bir bilgisayar üzerinde farklı bir işletim sisteminin çalıştırılması olarak tanımlanıyor.