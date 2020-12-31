Apple kullanıcıları dikkat! 39 bin uygulama silindi

Apple, Çin'deki kullanıcılara yönelik AppStore'da 39 binden fazla oyunu kaldırdı. İlk kez bu kadar oyunu aynı anda kaldıran Apple tarafından ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Çin yetkililerinin lisans hakkı olmayan oyunlar için böyle bir talebi olduğunu açıklayan araştırma şirketi Qimai, "Perşembe günü 46 binden fazla uygulama ve 39 binden fazla oyunu sistemden kaldırdı. Etkilenen oyunlar arasında Ubisoft'un Assassin's Creed Identity ve NBA 2K20 de bulunuyor" dedi.

Qimai, "Apple'ın mağazasında en popüler bin 500 paralı oyundan sadece 74'ü kaldı" diye ekledi.

Apple, Çin hükümeti tarafından lisansı olmayan oyunların lisans almaları için Haziran ayının sonuna kadar süre vermiş ve daha sonra bu süreyi 31 Aralık'a çekmişti.