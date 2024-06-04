Apple, katlanabilir iPhone'da sınıfta kaldı

Apple bir süredir katlanabilir iPhone iddialarıyla gündeme geliyor. Samsung ile görüştüğü panelleri şirketten alacağı belirtilen Apple’ın pazar dinamiklerini yeniden incelediği belirtildi. Buna göre iPhone Fold modeli dört yıllığına ertelenmiş olabilir.

İlk iPhone Fold modeli ne zaman çıkacak?

Bir pazar araştırma firmasının yeni raporuna göre Apple, katlanabilir iPhone için planlarını erteledi. Buna göre önceki tahminlerden dört yıl sonra, yani 2028 yılına kadar iPhone Fold’un piyasaya sürülmeyebileceği iddia edildi.

Araştırma raporu, Apple’ın temkinli yaklaşımının nedenlerini de sıraladı. Buna göre şirket, katlanabilir telefon pazarının satış oranlarına sıcak bakmıyor. Ayrıca katlanabilir ekranlar ile ilgili çözülmemiş sorunları da sebep olarak gösteriyor.

Rapor, katlanabilir akıllı telefonların şu anda küresel telefon pazarının sadece yüzde 1,5’ini oluşturduğunu ortaya koydu. Ayrıca Samsung bu pazarda açık ara lider konumda. Bu payın 2028 yılına kadar yüzde 4,8’e çıkması beklenirken, Apple, teknolojinin zayıf yönleri giderilene kadar katlanabilir iPhone sunmayacak.

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Araştırmaya göre Apple’ın sahip olduğu müşteri tabanı, ilk katlanabilir cihazını tanıttığında katlanabilir akıllı telefon pazarının dinamiklerini önemli ölçüde değiştirebilir. Bu yüzden sunulacak ilk cihazın, katlanabilir deneyimde sorunsuz olması gerekiyor.

Söylentiler, Apple’ın katlanabilir iPhone yerine MacBook üzerinde çalıştığını gösterdi. Apple’a katlanabilir ekranları daha iyi hale getirmek için zaman tanıyacağı belirtilen 18,8 inç ekranlı MacBook’un 2026’ta tanıtılacağı söyleniyor.