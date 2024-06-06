Apple iPhone 16 Pro Max’te bir ilke imza atıyor!

iPhone 16 Pro Max hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu model, önceki iPhone’lara göre birçok önemli yenilik sunuyor. Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Apple, iPhone 16 Pro Max’in ekran kasa oranında olabildiğince ileri gidecek ve bir ilke imza atacak.

iPhone 16 Pro Max ince çerçeveler ve dev ekran ile geliyor

Apple, yeni iPhone 16 Pro Max’te ekranın etrafındaki çerçeveleri önemli derecede inceltti. Çerçeveler sadece 1,153 mm kalınlığında olacak, bu da iPhone 16 Pro Max’i dünyanın en ince çerçevelerine sahip akıllı telefonu yapacak gibi duruyor. Galaxy S24 Ultra’nın 1,155 mm kalınlığındaki çerçevelerini bile geride bırakıyor. Bu ince çerçeveler, daha geniş bir ekran alanı sunarak kullanıcıları memnun edebilir.

Ekran boyutu da büyüyor. iPhone 16 Pro Max, 6,883 inçlik devasa bir ekranla geliyor. Mevcut iPhone 15 Pro Max’in 6,7 inçlik ekranına kıyasla bu oldukça büyük bir artış. Daha büyük ekran, daha fazla içerik ve daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi anlamına geliyor. Apple’ın üretim zincirindeki kaynaklar, bu büyümenin doğruluğunu sürekli olarak teyit ediyor.

Tasarım açısından, iPhone 16 Pro Max, önceki modeller ile büyük ölçüde benzer görünebilir, ancak detaylara dikkat ettiğinizde farkı hemen görebiliyorsunuz. Ice Universe tarafından paylaşılan CAD çizimlerine göre, çerçevelerin incelmesi ve ekran boyutunun artması, cihazın daha modern ve şık görünmesini sağlamış. Bu değişiklikler, Apple’ın yeni modelini piyasadaki diğer üst düzey akıllı telefonlarla rekabet edebilecek seviyeye getirebilir.

Apple, bu yeniliklerle kullanıcıların karşısına etkileyici bir şekilde çıkmak istiyor. Daha ince çerçeveler ve daha büyük ekran, iPhone 16 Pro Max’i gerçekten de dikkat çekici bir cihaz haline getirebilir. Çünkü, kullanıcıların da iPhone’lardan beklentisi bir hayli düşmüş durumda. Fakat tüm bu yeniliklerin yanında yeni cihazların yapay zeka ile donatılacak olması da heyecanlandırmıyor değil.

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(Kaynak: shiftdelete.net)