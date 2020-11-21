Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar?
iPhone 12 kaç para? Elektronik devi Apple, iPhone konusunda dur durak bilmiyor. Apple, amiral gemisi olarak baktığı iPhone 12’yi Türkiye’ye getiriyor. iPhone 12’nin Türkiye’de satışa çıkacağının açıklanmasıyla birlikte Apple meraklıları iPhone 12 Türkiye satış fiyatını merak etmeye başladı. Apple, yeni göz bebeği iPhone 12’nin Türkiye satış fiyatını da açıkladı. peki Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar? Apple Apple iPhone 12 kaç para?
Apple’ın geçen ay tanıttığı ve 27 Kasım’da Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 12 modellerinin fiyatı belli oldu. iPhone 12 64 GB: 10.999 TL’den başlayan fiyat, depolama kapasitesine göre 17.999 TL’ye kadar çıkıyor. Apple iPhone Pro 12 256 GB’lik telefonun Türkiye fiyatı 15.999 TL olurken iPhone 12 Pro 512 GB’ın fiyatı da 17.999 TL.
Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar?
Apple iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
Apple iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
Apple iPhone 12 256 GB: 12.499 TL
Apple iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL
Apple iPhone 12 mini 128 GB:10.499 TL
Apple iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL
Apple iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL
Apple iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL
Apple iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL.