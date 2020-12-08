Apple ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Max'i tanıttı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir merakla beklenen ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Max'i resmen duyurdu. 15 Aralık itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak yeni kulaklığın satış fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte yeni AirPods Max'in özellikleri ve fiyatı...

Yeni AirPods Max, aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, aktif gürültü engelleme ile şeffaf mod arasında geçiş gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Yeni kulaklık, kulak içi AirPods modellerine kıyasla daha iyi bir ses deneyimi vadediyor.

AirPods Max fiyatı

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri bulunan yeni nesil kulak üstü kulaklık AirPods Max'in satış fiyatı 5.699 TL olarak belirlendi. AirPods Max'in Türkiye'deki piyasaya çıkış tarihi ise 15 Aralık olarak açıklandı.