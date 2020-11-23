Apple ile Facebook arasındaki gerilim büyüyor
Teknoloji devi Apple, Facebook'un veri gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı. Facebook ise bu iddiaların ardından teknoloji devini kullanıcı verilerini dilediği gibi kullanmakla suçladı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple ile sosyal medya devi Facebook arasında ipler iyice gerildi. Apple, geçtiğimiz günlerde idari mahkemede yaptığı savunmada Facebook'un kullanıcı verilerinin gizliliğini ihlal ettiğini öne sürdü. Teknoloji devinin bu açıklamasının ardından iki şirket arasındaki gerilim büyüdü.
Facebook ise söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaparak teknoloji devini kullanıcı verilerini dilediği gibi kullanmakla suçladı.
Sosyal medya devi, 2020'nin başlarında kullanıcı verilerini sızdırdığına dair iddialarla gündeme gelmişti. Bu iddiaların sadece bazıları kanıtlanabilmişti.