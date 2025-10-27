  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Teknoloji Apple haritalar reklamla tanışıyor: Yol tarifleri artık sponsorlu olabilir
Teknoloji

Apple haritalar reklamla tanışıyor: Yol tarifleri artık sponsorlu olabilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple haritalar reklamla tanışıyor: Yol tarifleri artık sponsorlu olabilir

Apple Haritalar, yakında yol tariflerinin ötesine geçerek reklamlarla karşımıza çıkabilir. Şirket, kullanıcı deneyimini bozmayacak şekilde işletmelere görünürlük sağlayan bir reklam modeliyle hizmet gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Apple kullanıcıları, yakın gelecekte Haritalar uygulamasında yol tariflerinden daha fazlasıyla karşılaşabilir. Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Bloomberg'den Mark Gurman'ın sızdırdığı bilgilere göre, Apple, harita uygulamasına reklamları entegre etme planları yapıyor.

Bu adım, şirketin hizmet gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve potansiyel olarak önümüzdeki yıl gibi erken bir tarihte hayata geçirilebilir.

Apple'ın bu yeni reklam modeli, kullanıcıları rahatsız eden video reklamları gibi agresif bir yapıdan ziyade, işletmelere görünürlük kazandırmaya odaklanacak. Tıpkı Google Haritalar veya Yelp gibi platformlarda olduğu gibi, Apple da ödeme yapan restoran ve diğer ticari işletmelere arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alma veya harita üzerinde daha belirgin görünme fırsatı sunmayı hedefliyor. Örneğin, bir kullanıcı yakındaki bir kahveciyi aradığında, reklam veren bir işletme listenin en üstünde yer alabilecek.

Gurman, Apple'ın bu süreçte sadece reklamları eklemekle kalmayıp, aynı zamanda yapay zekayı kullanarak arama sonuçlarını daha da iyileştirmeyi ve kullanıcıya daha alakalı içerikler sunmayı planladığını belirtiyor. Şirketin, Google Haritalar'dan farklılaşarak daha temiz ve kullanıcı dostu bir arayüz sunma hedefinde olduğu ifade ediliyor. Bu, Apple'ın reklam entegrasyonunu, kullanıcı deneyimini bozmayacak şekilde, incelikle yapma çabasını gösteriyor.

APPLE'IN BÜYÜYEN REKLAM EKOSİSTEMİ 

Aslında Apple'ın reklamcılığa olan ilgisi yeni değil. Şirket, hali hazırda geliştiricilerin uygulama arama sonuçlarında daha görünür olmak için ödeme yapabildiği App Store'da reklam alanları sunuyor. 2022'den bu yana gelen haberler de Apple'ın bu alandaki hedeflerinin genişlediğine işaret ediyordu. Haritalar'ın ardından, Apple'ın gelirlerini daha da çeşitlendirmek amacıyla Haberler, Kitaplar ve Podcast'ler gibi diğer yerel uygulamalarına da benzer reklam modellerini getirmeyi değerlendirebileceği düşünülüyor.

Bu stratejik hamle, Apple'ın hizmetler bölümünden elde ettiği geliri katlama isteğini ortaya koyuyor. Ancak yıllardır reklamsız ve premium bir deneyim sunan Apple'ın, bu yeni reklam politikasıyla kullanıcı tabanından nasıl bir tepki alacağı merak konusu.

iPhone 17 satış rakamları belli oldu: En çok hangi model tercih ediliyor?
iPhone 17 satış rakamları belli oldu: En çok hangi model tercih ediliyor?

Teknoloji

iPhone 17 satış rakamları belli oldu: En çok hangi model tercih ediliyor?

Apple ve Elon Musk yakınlaşması: iPhone 18, Starlink destekli 5G dönemi başlatabilir
Apple ve Elon Musk yakınlaşması: iPhone 18, Starlink destekli 5G dönemi başlatabilir

Teknoloji

Apple ve Elon Musk yakınlaşması: iPhone 18, Starlink destekli 5G dönemi başlatabilir

Spotify ücretleri ne kadar?
Spotify ücretleri ne kadar?

Teknoloji

Spotify ücretleri ne kadar?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren ..
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Gündem

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23