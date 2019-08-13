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Apple duyurdu! Bunu yapana 1 milyon dolar ödül

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone’ları hackleyebilen kişilere toplam 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 11:24
Apple duyurdu! Bunu yapana 1 milyon dolar ödül

Apple, iPhone’ları hackleyebilen kişilere toplam 1 milyon dolar ödül verecek.

Wired’da yer alan habere göre, Apple Güvenlik Mühendisliği ve Mimari Direktörü Ivan Krstić, Las Vegas’ta gerçekleşen Black Hat (Siyah Şapka) hacker konferansında yaptığı açıklamada iOS uygulamasını kullanıcının hiç bir şeye tıklamasına gerek kalmadan hackleyebilen bir araştırmacıya büyük ödülün verileceğini duyurdu.

Yarım milyon dolar da iOS yazılımının piyasaya sunulmasından önce herhangi bir kırılganlık tespiti yapabilen hacker’lara ödül olarak dağıtılacak.

Krstić, ABD’li teknoloji devinin bu hack ödül uygulamasının gelecekte watchOS, AppleTV ve bu sonbaharda çıkacak olan yeni nesil iPadOS’lar için de devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz ay da arama motoru Google, Chrome’daki zayıf noktaları tespit eden hackerlara 30 bin dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:24
  1. watchOS
  2. AppleTV
  3. iOS
  4. iOS yazılımı
  5. Ivan Krstić
  6. Google
  7. Chrome

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