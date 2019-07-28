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Apple çalışanı skandalı ortaya çıkardı! Konuşmalarınız kaydediliyor

Amazon Alexa ve Google Asistan'dan sonra ABD'li teknoloji devi Apple'ın da veri güvenliği ile başı dertte. Apple, Siri tarafından kullanıcıların konuşmalarının bazılarının kayda alındığını doğruladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:34
Apple çalışanı skandalı ortaya çıkardı! Konuşmalarınız kaydediliyor

Son günlerde kişisel verilerin güvenliği tartışması, teknoloji devlerini kıskacına alırken Amazon Alexa ve Google Asistan'dan sonra Apple'ın da veri güvenliği ile başı dertte. Teknoloji devi Apple, Siri tarafından kullanıcıların konuşmalarının bazılarının kayda alındığını doğruladı.

Apple çalışanı skandalı deşifre etti

Apple’da çalışan ve ismini vermek istemeyen bir çalışan, Guardian’a yaptığı açıklamada Siri’nin faaliyete geçtiği günden bu yana kullanıcıların konuşmalarının bir kısmının kaydedildiğini öne sürdü.

İddia gündem oluştururken Apple, konuşmaların yalnızca bir kısmının Apple kimliği bağlantısından bağımsız olarak kayıt altına alındığını ve incelendiğini doğruladı.

Web Tekno'da yer alan habere göre, Guardian ile iletişime geçen Apple çalışanı; konum, iletişim bilgileri ve diğer uygulama verilerinin kaydedildiğini söyledi.

Apple inceleme başlattı

The Guardian'ın kaynağı, kayıtların çoğunun yanlışlıkla yapılan aktivitelerden geldiğini ifade etti. Bu aktivitelerin arasında tıbbi müdahalelerin, uyuşturucu anlaşmaları ve cinsel temaslarla ilgili kayıtların da yakalandığı ve Apple tarafından incelendiği belirtiliyor.

Apple, bu inceleme sürecinin amacının doğruluğu artırmak olduğunu savunuyor. Şirket, işçilerin Siri’nin uygun bir şekilde etkileşime girip girmediğine ilişkin olarak ses kliplerini sadece birkaç saniye uzunluğunda inceleyip değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:34
  1. Apple
  2. Siri
  3. iPhone
  4. Amazon Alexa
  5. Google Asistan
  6. kişisel veri skandalı
  7. konuşmaları kaydediyor
  8. teknoloji

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  • SerhatSerhat32 dk önce
    Bu kapitalist şirketlerin Boşuna ve amaçsız bir sürü hizmeti hayır için bedava verdiklerini düşünmüyorsunuz herhalde

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