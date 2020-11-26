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Teknoloji Apple büyük değişime hazırlanıyor
Teknoloji

Apple büyük değişime hazırlanıyor

Apple ile ilgili sızıntılarıyla tanınan ünlü analist Jon Prosser, Apple'ın yeni iPhone modellerinde şarj girişini kaldırmayı planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:36:00 -
Apple büyük değişime hazırlanıyor

Geçtiğimiz haftalarda yeni Mac modelleri ve iPhone 12 ailesini kullanıcıların beğenisine sunan teknoloji devi Apple ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Daha önce tutarlı sızıntılarıyla bilinen analist Jon Prosser, Apple'ın yeni iPhone modellerinde şarj girişlerini tamamen kaldıracağını öne sürdü.

2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 7 modellerinde kulaklık girişini kaldıran şirket, aynı yıl içinde ilk kablosuz kulaklığı AirPods'u da tanıtmıştı.

iPhone 13 modellerinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.

Ancak Jon Prosser'in açıklamalarına göre Apple, iPhone 13 ile birlikte akıllı telefonlarında şarj girişlerini de kaldırmayı planlıyor. Prosser, şirketin iPhone 13'ten sonra kademeli olarak tüm iPhone modellerinde şarj girişlerini kaldıracağını ifade ediyor.

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