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Teknoloji Apple bu kez de cihazların ömrünü kısatlmakla suçlandı
Teknoloji

Apple bu kez de cihazların ömrünü kısatlmakla suçlandı

Apple, Çevre Denetim Komitesi tarafından yürütülen bir soruşturma sonucu 'yerleşik eskime' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yayınlanan raporda teknoloji devinin, kasıtlı olarak cihazların ömrünü kısalttığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:50:00 - 2020-11-28 19:51:18
Apple bu kez de cihazların ömrünü kısatlmakla suçlandı

Son zamanlarda hakkında açılan davalarla gündeme gelen teknoloji devi Apple, yeni bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Şirket, Çevre Denetim Komitesi tarafından yürütülen bir soruşturma sonucu kasıtlı olarak ürünlerini tamir etmeyi neredeyse imkansız hale getirmekle suçlandı.

Yayınlanan raporda, Apple ürünleri için onarımların çok maliyetli ve karmaşık olduğu, bu nedenle tüketicilerin ürünlerin yenisini almak zorunda kaldıkları belirtildi.

Apple'dan açıklama geldi

Apple, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaparak yayınlanan rapora karşı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Müşterilerin ticaret yapmaları, geri dönüştürmeleri ve her zamankinden daha güvenli, kaliteli onarımlar almaları için daha fazla seçenek var ve yeni Apple Watch, iPad ve iPhone serimizin tümünün temel bileşenlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor." ifadelerine yer verildi.

Cupertinolu şirket, geçtiğimiz günlerde iPhone cihazları bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle mahkemelik olmuş ve uzlaşma sonucu 113 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etmişti.

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