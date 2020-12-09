Apple AirPods Max'ına farklı renk yastık almak isteyenler, fiyatı görünce şoku yaşadı

Apple, dün yaptığı duyuruda kulak üstü kulaklığı AirPods Max'in tanıtımını gerçekleştirdi. 15 Aralık tarihinden itibaren piyasaya çıkacak olan bu kulaklığın Türkiye'deki fiyatı 5.699 TL olarak açıklandı. Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçeneklerine sahip olan kulaklık, fiyatıyla dikkatleri çekti. Ancak tanıtımda duyurulmayan ve yine ses getirecek bir şey daha bulunuyor; o da AirPods Max Kulaklık Yastığı... Daha doğrusu, bu kulaklık yastığının fiyatı.

Yaklaşık 5.700 TL gibi dudak uçuklatan bir fiyata sahip olan kulaklığın kulaklık yastıkları da Apple'ın resmi internet sitesindeki yerini aldı. Tabii bununla birlikte AirPods Max'in bu parçasının fiyatı da belli oldu. Sonuç olarak sadece kulaklık değil, kulaklığın yastığı da dudak uçuklatan bir fiyata sahip: 729 TL.

Webtekno'da yer alan habere göre, kulaklıkla aynı renk seçeneklerine sahip olan bu kulaklık yastıkları, şu an itibariyle siparişe kapalı olarak görünüyor. Şu an için bu kulaklık yastıklarının siparişe ne zaman açılacağı da bilinmiyor. AirPods Max kulaklık yastığının ABD'deki fiyatı ise 69 dolar olarak açıklandı.