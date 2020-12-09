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Teknoloji Apple AirPods Max fiyatı ne kadar, AirPods Max özellikleri neler?
Teknoloji

Apple AirPods Max fiyatı ne kadar, AirPods Max özellikleri neler?

Teknoloji devi Apple, AirPods Max' isimli ilk kulak üstü kulaklığını piyasaya sürdü. AirPods Max sahibi olmak isteyenler AirPods Max fiyatı ile Apple, AirPods Max özellikleri de merak ediliyor. Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğu öğrenildi. Peki AirPods Max Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:28:00 - 2020-12-09 13:32:16
Apple AirPods Max fiyatı ne kadar, AirPods Max özellikleri neler?

Apple dört gözle beklenen AirPods Max kulaklık için hem fiyat hem de özellikleri açıklandı. Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak. 

AirPods Max özellikleri nelerdir?

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kulaklık tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sağlıyor. 

AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor. Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modelini ülkemizde 5 bin 299 TL fiyat etiketi ile satıyor. Başka bir deyişle dün tanıtılan kulaklık bu iPhone modelinden daha pahalı bir fiyata satışa sunuldu.

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