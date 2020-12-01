Apple AirPods için yeni bir patent aldı

Teknoloji devi Apple, yeni nesil kulaklığı AirPods ve kulak üstü kulaklığı AirPods Studio'nun tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. İddialara göre AirPods tanıtımı 2021 yılına kaldı. Ancak paylaşılan bir rapora göre Apple, yeni nesil AirPods kulaklıklar ile ilgili yeni bir patent aldı.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın yeni nesil AirPods kulaklığı ve AirPods Studio isimli kulak üstü kulaklığı ile ilgili bir patent başvurusu yayınladı. Söylentilere göre şirket, kulaklıklarda biyogüvenlik doğrulama özelliği için harekete geçti.

Yeni teknolojinin kullanıcıların seslerini tanımlayabildiği ve sesleri biyogüvenlik doğrulama için kullanabildiği belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.