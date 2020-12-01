  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Apple AirPods için yeni bir patent aldı
Teknoloji

Apple AirPods için yeni bir patent aldı

Teknoloji devi Apple'ın yeni nesil AirPods kulaklıkları ile ilgili yeni bir patent aldığı ortaya çıktı. Söylentilere göre şirket, yeni nesil kulaklıklara biyogüvenlik özelliği getirmeyi düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:04:00 -
Apple AirPods için yeni bir patent aldı

Teknoloji devi Apple, yeni nesil kulaklığı AirPods ve kulak üstü kulaklığı AirPods Studio'nun tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. İddialara göre AirPods tanıtımı 2021 yılına kaldı. Ancak paylaşılan bir rapora göre Apple, yeni nesil AirPods kulaklıklar ile ilgili yeni bir patent aldı.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın yeni nesil AirPods kulaklığı ve AirPods Studio isimli kulak üstü kulaklığı ile ilgili bir patent başvurusu yayınladı. Söylentilere göre şirket, kulaklıklarda biyogüvenlik doğrulama özelliği için harekete geçti.

Yeni teknolojinin kullanıcıların seslerini tanımlayabildiği ve sesleri biyogüvenlik doğrulama için kullanabildiği belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti
Siyaset

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili son b..
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklama
Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kimlik kartlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay