Apple: 2024 yılında 25 yeni özellik gelecek! O tarihte yayınlanacak! İşte yeni bir dönem başlıyor

Apple'ın yazılım güncellemesini 10 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasında tanıtacağı iOS 18'e sayılı günler kaldı. iPhone için birçok yeni özellik ve değişiklik bekleniyor.

iOS 18'in ilk beta sürümünün WWDC açılış konuşmasından hemen sonra Apple Geliştirici Programı üyelerine sunulması ve Temmuz ayında da herkese açık bir beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Güncellemenin Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması öngörülüyor ve iOS 17 yüklenebilen tüm iPhone modelleri iOS 18 ile uyumlu olacak.

İşte iOS 18 için şimdiye kadar söylenen veya önizlemesi yapılan bazı önemli yeni özellikler ve değişiklikler:

Apple Haritalar: Özel rotalar ve topografik haritalar.

Apple Music: Otomatik oluşturulan çalma listeleri ve daha akıllı şarkı geçişleri.

Apple News: Yapay zeka tarafından oluşturulan haber makalesi özetleri.

Hesap Makinesi: Son hesaplamaları listeleyen bir kenar çubuğu, birimleri dönüştürmek için geliştirilmiş bir arayüz, Notlar uygulamasıyla entegrasyon. Uygulama nihayet iPad'lerde de kullanılabilecek.

Takvim: Anımsatıcılar uygulamasıyla daha derin entegrasyon.

CarPlay: Ses Tanıma da dahil olmak üzere yeni erişilebilirlik özellikleri.

Kontrol Merkezi: Yenilenmiş bir müzik widget'ı ve HomeKit aksesuarları için geliştirilmiş kontroller de dahil olmak üzere güncellenmiş arayüz.

Fitness: Uygulama iOS 18'de elden geçirilecek.

Freeform: Yeni bir "Sahneler" işlevi.

Sağlık: Yapay zeka tarafından desteklenen yeni özellikler, ancak bu özellikle ilgili detaylı bilgi yok.

Ana Ekran: Uygulama simgelerini ızgara üzerinde herhangi bir yere yerleştirin ve uygulama simgelerinin renklerini değiştirin.

Keynote ve Pages: Keynote'ta otomatik slayt oluşturma, Pages'ta daha hızlı yazma ve daha fazlası için yapay zeka destekli özellikler.

Büyüteç: Yeni bir Okuyucu Modu ve yeni iPhone modellerinde Eylem düğmesiyle Algılama Modu'nu kolayca başlatma seçeneği.

Mail: E-postalar için önerilen yanıtlar.

Mesajlar: RCS desteği, kelime başına efektler, önerilen yanıtlar, özel emoji, mesaj özetleri ve yeni Tapback simgeleri.

Notlar: Yerleşik bir ses kayıt aracı, ses deşifreleri ve matematiksel notasyonu görüntüleme yeteneği.

Bildirimler: Yapay zeka tarafından oluşturulan bildirim özetleri.

Fotoğraflar: Yapay zeka destekli fotoğraf rötuşlama.

Safari: Web sayfalarını özetleyebilen tarama asistanı ve bir "Web Silgisi" aracı.

Ayarlar: Geliştirilmiş arama ve yeni erişilebilirlik özellikleriyle yenilenmiş bir arayüz.

Kısayollar: Karmaşık görevler daha kolay otomatikleştirilecek.

Siri: Siri'nin ChatGPT'den ilham alan daha akıllı bir sürümü ve daha fazla uygulama başına kontrol. Ancak bu özellik bir ihtimal iOS 19'a da kalabilir.

Spotlight: Daha akıllı arama sonuçları ve gelişmiş sıralama.

Sesli Notlar: Sesli deşifreler.





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