Apo’nun heykelini CHP dikecek!

Zekeriya Say İstanbul

Mütedeyyin Kürt halkının temsilcisi konumunda olan ve seçimlerde Başkan Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA-PAR’a yönelik başlatılan iftira kampanyasına katılan 7’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çok kirli bir manipülasyona imza attı. Terörle hiçbir ilgisi olmayan, ümmet ve Peygamber sevdalısı HÜDA-PAR üzerinden Cumhur İttifakı’nı hedef alan ve “Katillerle, teröristlerle iş tutanlar bize ders vermeye kalkamaz” diyen Kılıçdaroğlu, kendisini desteklemek için aday çıkarmama kararı alan ortağı HDP’nin kanlı geçmişini perdelemeye çalıştı.

Zaten heykel yapmayı seven chp demirtaş’tan hızlı davranabilir

Önceki gün “Benim iki kırmızı çizgim var. Bayrağım ve vatanım” diyen Kılıçdaroğlu’nun kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptığı HDP, kurulduğu günden beri terör örgütünün şehir yapılanması gibi hareket ediyor.

PKK ile organik ilişkisi sebebiyle hakkında açılan kapatma davası Anayasa Mahkemesi’nde görülen, eski eş başkanlarından biri dağda ikisi cezaevinde olan, terörle iltisaklarından dolayı milletvekilleri firar eden, çok sayıda yöneticisi hapiste olan HDP, siyaset tarihinin en kirli oluşumu olarak milletin Meclis’inde yer almaya devam ediyor. Bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyerek heykelini dikmeyi vaat eden, 6-8 Ekim olaylarında şehirleri terör saldırılarıyla vurarak Yasin Börü dâhil onlarca kişiyi şehit eden, kahpe pusularla asker, polis ve sivil katleden, masum çocukların dağa kaldırılmasına aracılık eden ve ülkenin bölünmesi için çalışan HDP’liler, 7’li koalisyonla aynı masanın ortağı oldular. PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Sabri Ok ve Duran Kalkan da Kılıçdaroğlu için oy dileniyor.

Terörle işbirliğinin kitabını yazdı

akit’e konuşan Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, Kılıçdaroğlu’nun PKK ile yaptıkları seçim ittifakını kamufle etmek için HÜDA-PAR üzerinden Erdoğan ve Bahçeli’ye saldırdığın söyledi. İlhaner, “HÜDA-PAR’ı, 40 yıldır kan döken, polis, asker, güvenlik korucusu, kadın, öğretmen, işçi, memur, doktor, yaşlı, genç ve beşikteki çocukları dahi öldüren PKK ile aynı kefeye koymak istiyor. Böyle yaparak PKK ile yaptıkları özerklik ve Türkiye’yi bölme anlaşmasını unutturmayı deniyorlar. CHP, PKK’nın bitmesini istemiyor. PKK İslam düşmanı olduğu için siyasi uzantısı ile iş tutuyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ile PKK’lı Demirtaş’ın HDP’si, Türkiye’yi Türkistan ve Kürdistan olarak bölmede anlaştı. Ortak paydaları da İslam düşmanlığı. Onun için ittifak yapıyorlar. Kılıçdaroğlu ‘terörle işbirliği nasıl yapılır’ kitabını yazıyor. Böyle devam ederse zaten heykel yapmayı çok seven CHP, ortaklarından önce davranıp Öcalan’ın heykelini de dikecek” dedi.

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Bay Kemal 'Yavuz hırsız' misali

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür ise şunları söyledi: “Kemal Bey’in bu açıklaması ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali olmuş. HÜDA-PAR’la ilişkilendirmek istedikleri terör örgütü olan Hizbullah, 2001 yılında İstanbul’da yapılan bir operasyonla lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle son bulmuştur. Kemal Bey, HDP’yi siyasi parti olarak görüyorsa, 6-8 Ekim Kobani olaylarını nereye koyacağız? Bizzat o dönem HDP’nin eş başkanı olan Selahattin Demirtaş’ın halkı sokağa çağırması onlarca kişinin katledilmesini nereye koyacağız! Kılıçdaroğlu içinde bulunduğu çıkmazı perdelemek amacıyla HÜDA-PAR’ı da ortakları HDP gibi terör ile ilişkilendirmektedir.”