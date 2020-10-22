  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AP'nin "Sakharov Ödülü", Belarus muhalefetinin oldu
Aktüel

AP'nin "Sakharov Ödülü", Belarus muhalefetinin oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:49:48 -
AP'nin "Sakharov Ödülü", Belarus muhalefetinin oldu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği "Sakharov Ödülü"ne bu yıl "Beraluslu muhalifler" layık görüldü.

AP Başkanı David Sassoli, ödülün Belarus muhalefetine verildiğini açıklarken, "Belaruslu muhaliflerin temsilcilerini cesaretleri, dirençleri ve kararlılıkları nedeniyle tebrik ediyorum. Güçlü karşıtlarının önünde ayakta durdular ve hala durmaya devam ediyorlar." dedi.

Belarus muhalefetine, "mücadeleyi bırakmama" çağrısı yapan Sassoli, "Yanınızda olduğumuzu aklınızdan çıkarmayın." ifadesini kullandı.

Sakharov Ödül Töreni'nin 16 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor.

- İnsan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişilerle kuruluşlara veriliyor

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimden sonra muhalefet, "seçime hile karıştırıldığı" gerekçesiyle gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB), seçimin sonucunu tanımadığını açıklayarak seçimde hile yapıldığı, göstericilere yönelik şiddet kullanıldığı, muhalefete baskı uygulandığı ve muhaliflerin siyasi nedenlerle tutuklandığı gerekçesiyle Belarus yönetiminden İçişleri Bakanı dahil 40 kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Ödül, Sovyetler Birliği döneminin muhalifi fizikçi Andey Sakharov adına her yıl AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

50 bin avroluk ödülün geçen yılki sahibi, Çin'deki Uygurların haklarını savunan Uygur ekonomist İlham Tohti olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!
Gündem

Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'a karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı yapıldı.
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay