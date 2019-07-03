AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu’nun yeni seçilen Başkanı David Sassoli, başkan seçildiği oylamanın ardından yaptığı açıklamasında, “Birliğin gelişmesini sağlamak zorundayız” dedi.

Eski gazeteci ve 2009 yılında itibaren Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan İtalyan David Sassoli bugün yapılan oylamayla AP Başkanı seçildi. Strazburg’da faaliyet gösteren Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı, iki yıl devam ettireceği görevini AP’nin eski başkanı İtalyan Antonio Tajani’den devraldı. Oylamalarda ilk turu geçen Sassoli’nin mutlak çoğunluğa ihtiyacı vardı. Toplamda 667 geçerli oyun sayıldığı ikinci turda oylama kapalı zarf usulü yapıldı. 119 oy alan Alman rakibi Ska Keller ve 160 oy alan Çek Jan Zahradil karşısında 345 oy alan Sassoli, Fransa’nın Strazburg şehrinde yürüteceği görevine seçilmiş oldu.

Sassoli, seçimlerin açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Entegrasyon projemizi hızlandırmalıyız, birliğin gelişmesini sağlamak zorundayız. Halkın taleplerine cevap vermeliyiz” dedi.

AP’de en kalabalık grubu oluşturan Avrupa Halk Partisi (AHP) 182 üyesi olmasına rağmen bu görev için bir aday göstermedi.

AP başkanlığı, Komisyon başkanınınkinden çok daha az imtiyaz sahibi olsa da Avrupa Birliği’nin önemli pozisyonlarından biri. Bu koltuğun sahibi seçilirken Avrupa’nın büyük siyasi aileleri arasında eşit bir dağılım gözetilmeye çalışılıyor.