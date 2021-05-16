  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AP'den İsrail hamlesi! Çağrı yapıldı
Rusya’dan İsrail ve Filistin’e çağrı
Direnişin Tel Aviv'i cehenneme çeviren füzeleri
Şampiyon Beşiktaş transfere hızlı başladı!
Dünya AP'den İsrail hamlesi! Çağrı yapıldı
Dünya

AP'den İsrail hamlesi! Çağrı yapıldı

Gazze'de AP ofisinin de bulunduğu binayı hedef alan İsrail hava saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Associated Press’in (AP) üst düzey editörü Sally Buzbee soruşturma başlatılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 22:56:00 -
AP'den İsrail hamlesi! Çağrı yapıldı

Associated Press’in (AP) üst düzey editörü Sally Buzbee, AP ve El-Cezire'nin ofislerinin bulunduğu Gazze'deki Cela adlı binanın İsrail savaş uçakları tarafından vurularak yerle bir edilmesiyle ilgili bağımsız soruşturma başlatılması gerektiğini belirterek, "Dün ne olduğuna dair bağımsız bir soruşturma yapılmasının bu noktada uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AP yönetici editörü, içinde yerel ve uluslararası birçok medya kuruluşunun ofislerinin de bulunduğu 60 daireli binayı füzelerle dümdüz eden İsrail hükümetinin saldırıyı destekleyen net kanıtlar sunmadığını söyledi.

Buzbee, 15 yıldır ofislerinin bulunduğu Cela binasında Hamas'ın olabileceğine ilişkin hiçbir bilgi verilmediğine ve bu iddiaya dair herhangi bir gösterge de olmadığına değinerek, gerçeklerin ortaya konması gerektiğini kaydetti.

Buzbee, "AP çalışanlarına ve diğer kiracılara tahliye için yaklaşık bir saat süre veren İsrail ordusu, Hamas'ın söz konusu binayı askeri istihbarat ofisi olarak ve silah geliştirmek için kullandığını iddia etti. İsrail Askeri Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, İsrail'in, ABD için kanıt derlediğini ancak önümüzdeki iki gün içinde vermeyi reddettiğini söyledi" diye konuştu.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı El-Cezire'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yerle bir etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi
Ekonomi

Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Piyasa tatildeyken altın ve dolar fırladı bir çok yatırımcı Türk lirasında kaldı. İslam Memiş ise, yarın altın ve gümüş almayı düşününler şo..
'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!
Gündem

'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!

Video platformu Youtube'da Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu Bumin Kağan'ın adını kullanan bir Youtuber, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrial'..
İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin
Dünya

İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin

İsrailli 200'e yakın bilim insanı, Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay