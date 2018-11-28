THY- Euroleague
0553 313 94 23

Apartmanda yangın paniği! Ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi, hastanede tedavi altına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:01
Apartmanda yangın paniği! Ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da bir apartmanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi Meryem Karaca (20), dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, saat 06.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 7061 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem Karaca, evinde otururken içeriyi bir anda duman kapladı. Büyük panik yaşayan Karaca, bağırarak komşularından yardım istedi. Meryem Karaca'nın evine koşan komşuları bir taraftan alevleri söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.



Yangının şokunu bir süre üzerinden atamayan ve dumandan etkilenen Karaca, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yardıma koşan komşulardan Yasin  Pala, "Kadın dışarı çıkıp bağırdı 'İmdat, itfaiyeyi arayın' diye. Birden dumanlar yükseldi. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben yangın çıkan evin 2 kat üstünde oturuyorum. Apartmanın kapısını açtım, yoğun duman vardı. Kadın yoğun dumandan dolayı şok geçirdi. Tüm eşyalarıyla paraları yanmış durumda. Hiçbir eşyası kalmamış'' dedi.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:01
  1. Aksaray
  2. apartmanda yangın
  3. yangın paniği
  4. Meryem Karaca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak..
    2. Okul tatil süreleri kısalıyor mu?
    3. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    4. Bank Asya'ya talimatla para yatıran 6..
    5. 2 cemevi yaptıran Ataşehir Belediyesi..
    6. IKBY'nin verdiği süre bugün doluyor
    7. Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş..
    8. Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara..
    9. Anne ve 2 kızı, sobadan sızan gazdan..
    10. Yusuf el-Useymin: Bölgesel iş birliği..
    11. Rusya'dan Trump açıklaması
    12. Sömestr tatili ne zaman?
    13. Erdoğan, İİT Genel Sekreteri'ni kabul..
    14. Daha 4 yaşında... Bir kenti ayağa..
    15. Kılıçdaroğlu, Gezicilerle kol kola!..
    16. Balıkların yumurtlama alanı Turnasuyu..
    17. Türkiye'de elektrik ve gaz AB'den ucuz
    18. CEO modeli nedir?
    19. Apartmanda yangın paniği! Ev sahibi..
    20. İşte batının medeniyeti! Paris'te..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi