Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apandisit neden patlar? Tedavisi var mıdır?

Apandis, karnın sağ tarafındaki kalın bağırsağa bağlı ince bir organdır. Apandisit ise bu organda meydana gelen iltihaplanma ve şişme sonrası patlama durumuna denir.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:51
Apandisit neden patlar? Tedavisi var mıdır?

APANDİSİT NEDEN PATLAR?

- Meyve çekirdekleri, zararlı parazitler ve dışkı atıklarının vücuttan atılmaması,

- Sindirim sisteminin enfeksiyon kapması sonucu apandis duvarındaki lenf dokusunun şişmesi,

- İltihaplı bağırsak hastalıkları ve karın bölgesinin şiddetli darbe alması gibi durumlar apandis organının patlamasına neden olur.

APANDİSİT PATLAMASININ BELİRTİLLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş, mide sert kasılma, kusma, ishal, dışkıdan kan atma ve ağrılı idrar gibi durumlar apandisitin şişmesinin belirtileridir.

APANDİSİTİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Şişmiş apandisitin tedavisi olmadığından ameliyatla apandis organı vücuttan cerrahi operasyonla alınır. Aksi halde apandisit patlarsa içinde bulunan zehir vücuttaki diğer organlara zarar verebilir. Genellikle yaşlı ve çocuklarda apandisit patlaması yüzde 50 oranla ölümle sonuçlanır.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:51
  1. Apandisit nedir?
  2. apandisit
  3. sağlık
  4. yaşam
  5. apandisit patlaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apandisit neden patlar? Tedavisi var mıdır?
    1. Apandisit neden patlar? Tedavisi var..
    2. Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah..
    3. Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni..
    4. Afrika'yı mesken tuttan FETÖ'cüler..
    5. Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş..
    6. CNN Türk Genel Müdürü görevden..
    7. İngiltere'de yerel seçimlerin galibi yok
    8. Yerli Google Earth sivil kullanıma..
    9. Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe..
    10. Tokat'ta otomobilde çıkan yangın..
    11. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    12. Musk Tesla'yı batıracak! İki cevabı 2..
    13. Süt içerek kilo vermek mümkün mü?
    14. 'Melih Gökçek'i çok özlüyorum. Onsuz..
    15. Akşener'e tehdit mesajı!
    16. Karnabaharın faydaları nelerdir?
    17. Freiburg'dan açıklama! Arsenal-Çağlar...
    18. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 200..
    19. 28 Şubat darbecisi Çetin Doğan,..
    20. BM'den Arakan için maddi yardım çağrısı
    Kuveyt Türk
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı