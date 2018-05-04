Apandisit neden patlar? Tedavisi var mıdır?

APANDİSİT NEDEN PATLAR?

- Meyve çekirdekleri, zararlı parazitler ve dışkı atıklarının vücuttan atılmaması,

- Sindirim sisteminin enfeksiyon kapması sonucu apandis duvarındaki lenf dokusunun şişmesi,

- İltihaplı bağırsak hastalıkları ve karın bölgesinin şiddetli darbe alması gibi durumlar apandis organının patlamasına neden olur.

APANDİSİT PATLAMASININ BELİRTİLLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş, mide sert kasılma, kusma, ishal, dışkıdan kan atma ve ağrılı idrar gibi durumlar apandisitin şişmesinin belirtileridir.

APANDİSİTİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Şişmiş apandisitin tedavisi olmadığından ameliyatla apandis organı vücuttan cerrahi operasyonla alınır. Aksi halde apandisit patlarsa içinde bulunan zehir vücuttaki diğer organlara zarar verebilir. Genellikle yaşlı ve çocuklarda apandisit patlaması yüzde 50 oranla ölümle sonuçlanır.