Apandisit, körbağırsak üzerinde apandisin denilen bölümün iltihaplanması ile oluşan ve şiddetli ağrı ile seyreden ciddi bir enfeksiyondur. Apandisit bir bakteri iltihabıdır ve 10-30 yaşları arasında daha sık görülür. Apandisit ağrısı çoğu zaman karın ve mide bölümündeki başka rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Peki apandis hangi taraftadır? Apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit nedir?

Apandisit, kalın bağırsak ile ince bağırsağın birleştiği yerin alt tarafında kalan bir parmak uzunluktaki apendiksin isimli bağırsak parçasının enfeksiyon nedeniyle iltihaplanmasıdır. Akut apandisit ve kronik apandisit şeklinde iki türü vardır. Karın ağrısı, kusma, ateş, kabızlık, şişme en önemli apandisit belirtileridir. Apandis patlaması, ölümcül olabilen ciddi bir sorunudur. Bu nedenle karın bölgesinde uzun süre devam eden ağrılarınız var ise acilen bir hastaneye gitmeniz önerilir.

Apandisit ne taraftadır?

Apandisit, ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerin alt tarafında kalan yedi santim uzunluktaki apendiksin isimli bağırsak parçasının iltihaplanması sonucu oluşur. Körbağırsağın apendiksin adı verilen bu bölümü karnın sağ alt tarafındadır. Yani sağ elinizi göbek deliğiniz hizasında karnınızın sağ bölgesine koyduğunuzda elinizin hemen bittiği bölge apandisitin olduğu yerdir.

Apandisit belirtileri

Şiddetli karın ağrısı

İştah kaybı

Mide bulantısı

Ağrılar başladıktan hemen sonra kusma

Karın bölgesinin şişmesi

Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal

Gaz çıkarmakta zorlanma

Ateş, genellikle 38 C’nin üzerine çıkmaz

Rektum bölgesinde ağrı

Ağrılı idrara çıkma