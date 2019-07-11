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Apandis hangi taraftadır? Apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit, körbağırsak üzerinde apandisin denilen bölümün iltihaplanması ile oluşan ve şiddetli ağrı ile seyreden ciddi bir enfeksiyondur. Apandisit bir bakteri iltihabıdır ve 10-30 yaşları arasında daha sık görülür. Apandisit ağrısı çoğu zaman karın ve mide bölümündeki başka rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Peki apandis hangi taraftadır? Apandisit belirtileri nelerdir?

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:39
Apandis hangi taraftadır? Apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit, körbağırsak üzerinde apandisin denilen bölümün iltihaplanması ile oluşan ve şiddetli ağrı ile seyreden ciddi bir enfeksiyondur. Apandisit bir bakteri iltihabıdır ve 10-30 yaşları arasında daha sık görülür. Apandisit ağrısı çoğu zaman karın ve mide bölümündeki başka rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Peki apandis hangi taraftadır? Apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit nedir?

Apandisit, kalın bağırsak ile ince bağırsağın birleştiği yerin alt tarafında kalan bir parmak uzunluktaki apendiksin isimli bağırsak parçasının enfeksiyon nedeniyle iltihaplanmasıdır. Akut apandisit ve kronik apandisit şeklinde iki türü vardır. Karın ağrısı, kusma, ateş, kabızlık, şişme en önemli apandisit belirtileridir. Apandis patlaması, ölümcül olabilen ciddi bir sorunudur. Bu nedenle karın bölgesinde uzun süre devam eden ağrılarınız var ise acilen bir hastaneye gitmeniz önerilir.

Apandisit ne taraftadır?

Apandisit, ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerin alt tarafında kalan yedi santim uzunluktaki apendiksin isimli bağırsak parçasının iltihaplanması sonucu oluşur. Körbağırsağın apendiksin adı verilen bu bölümü karnın sağ alt tarafındadır. Yani sağ elinizi göbek deliğiniz hizasında karnınızın sağ bölgesine koyduğunuzda elinizin hemen bittiği bölge apandisitin olduğu yerdir.

Apandisit belirtileri

Şiddetli karın ağrısı
İştah kaybı
Mide bulantısı
Ağrılar başladıktan hemen sonra kusma
Karın bölgesinin şişmesi
Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal
Gaz çıkarmakta zorlanma
Ateş, genellikle 38 C’nin üzerine çıkmaz
Rektum bölgesinde ağrı
Ağrılı idrara çıkma

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:39
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